Servidores da Educação têm data-base retirada do salário pelo segundo mês

Gestão Iris deixou de depositar reajuste de apenas 2,94% e revolta servidores administrativos

A gestão do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), deixou de pagar, pelo segundo mês consecutivo, o reajuste de 2,94% para os servidores administrativos da Educação. O índice havia sido acordado com a categoria no começo do ano e chegou a ser pago por três meses (maio, junho e julho).

No entanto, em agosto, o Paço “percebeu” que pagava a data-base de 2016 de forma ilegal — pois não havia encaminhado projeto de lei para a Câmara, nem publicado decreto. Assim, o salário referente àquele mês, pago em setembro, foi reduzido. Ventilou-se até a possibilidade de ressarcimento aos cofres públicos — o que ainda não ocorreu.

A decisão revoltou os administrativos e rendeu até uma ação civil pública contra Iris — proposta pelo Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed). Na Câmara e no Paço, protestos foram realizados.

Mesmo assim, a gestão do decano peemedebista evita comentar o erro crasso, que inclusive é passível de processo de improbidade administrativa. Nesta terça-feira (3/10), o advogado do Simsed, Hugo Escher Martins, confirmou ao Jornal Opção que, informalmente, interlocutores da Secretaria Municipal de Educação reconhecem a falha.

“O próprio prefeito, segundo informações, disse durante prestação de contas na Câmara que não tem orçamento para pagar a data-base dos servidores. Nos assusta que um político tão experiente cometa um erro tão infantil como este”, lamentou.

Procurada, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Educação informou que o assunto é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração — cuja assessoria não foi localizada.

Não há previsão para que o pagamento da data-base dos servidores administrativos da Educação de Goiânia seja normalizado. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) informou à reportagem que tenta, desde agosto, uma audiência com o prefeito Iris Rezende para resolver o impasse.