Recursos do Governo Federal transformam cratera em Parque das Nascentes em Goiás

As obras de revitalização do terreno localizado no bairro Lago Azul, no Novo Gama (GO), transformaram a região – antes tomada por uma cratera causada por erosão – em uma área de lazer que ganhou o nome de Parque das Nascentes. O local foi inaugurado nesta segunda-feira (16) pelo ministro Helder Barbalho, pelo governador do Estado do Goiás, Marconi Perillo, e pela prefeita Sônia Chaves. Os investimentos, de R$ 5,5 milhões, foram destinados pelo Ministério da Integração Nacional à Prefeitura do município.

Marconi disse que fez questão de comparecer à solenidade de entrega a obra, porque trata-se de uma demanda social antiga, que travava o desenvolvimento de Novo Gama. Agradeceu ao ministro Helder Barbalho por garantir os recursos para o enfrentamento da erosão, que teve custo total de R$ 5,4 milhões e ficou pronta em quatro meses. A erosão, que teve início há 30 anos, chegou a ter 125 metros de comprimento por 85 metros de largura. Com a nova obra, foi inteiramente contida.

Dirigindo-se aos moradores que compareceram em grande número para prestigiar a inauguração, Marconi disse que Novo Gama vive um grande momento de sua história, em função das parcerias da prefeita Sônia Chaves com o governo federal e estadual. Lembrou que, recentemente, teve o prazer de entregar a rodovia que liga Novo Gama a Luziânia, obra fundamental para integração do Entorno de Brasília: “Novo Gama vive uma nova realidade, com sólidas parcerias, muita ajuda federal, muitos convênios com o governo estadual”. Atendendo a um pedido da prefeita, ele autorizou convênio de R$ 500 mil, dentro do programa Cheque Mais Moradia Comunitário, para construção de uma praça multiuso no local da antiga erosão.

O ministro Helder Barbalho ressaltou a liderança do governador Marconi Perillo e as parcerias do Estado de Goiás com o governo federal. Enfatizou que a obra de revitalização da erosão é fruto de uma “ação coletiva”. Disse que o Brasil vive um momento de muito negativismo. No caso da erosão, Barbalho ressaltou que muitos duvidavam que a obra sairia do papel, por isso fez questão de voltar à cidade para mostrar que a parceria da prefeitura com o governo federal garantiu os recursos para início e conclusão da obra. “Aqui é uma grande união, uma união a favor do Brasil, a favor de Novo Gama, a favor do Lago Azul”, arrematou Barbalho.

A prefeita Sônia Chaves (PSDB) agradeceu o governador pela liberação de R$ 8,2 milhões para obras de infraestrutura na cidade, por meio do programa Goiás na Frente, além dos recursos anunciados hoje para revitalização da área onde existia a erosão, que passará a se chamar Parque das Nascentes. “O governador tem voltado os olhos para os municípios, em especial para a região metropolitana do Entorno de Brasília”, assinalou Sônia.

Integraram a comitiva do governador a Novo Gama o secretário Sérgio Cardoso (Articulação Política), o senador Wilder Morais (PP), os deputados federais Alexandre Baldy (sem partido) e Célio Silveira (PSDB), o deputado estadual Diego Sorgatto (PSB) e prefeitos da região.