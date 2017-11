PF acaba com força-tarefa exclusiva da Lava Jato em Curitiba e integra equipes

Delegados que se dedicavam exclusivamente aos trabalhos da Lava Jato e da Operação Carne Fraca passam agora a atuar também em outros casos

A Polícia Federal (PF) encerrou as atividades do grupo de trabalho exclusivo da Operação Lava Jato em Curitiba. A decisão, divulgada pela revista Época nesta quinta-feira (6/7) foi comunicada informalmente aos quatro delegados que ainda restavam na força-tarefa operação.

De acordo com a publicação, a formalização do desmanche da operação, feito por decisão do diretor-geral da PF, Leandro Daiello deve ser feita na próxima segunda-feira (10).

Os delegados, antes exclusivos da Lava Jato, passarão a dividir os casos da operação com quaisquer outras investigações.

Procurada pela coluna Expresso, da revista Época, a Direção-Geral da PF confirmou o fim do grupo de trabalho, mas negou que haverá consequências ruins para a Lava Jato em Curitiba. “Os grupos de trabalho dedicados às operações Lava Jato e Carne Fraca passam a integrar a Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas (DELECOR). A medida visa priorizar ainda mais as investigações de maior potencial de dano ao erário, uma vez que permite o aumento do efetivo especializado no combate à corrupção e lavagem de dinheiro e facilita o intercâmbio de informações”, diz nota enviada à revista.

Na noite de quarta-feira (5) o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal (MPF), comentou sobre o fim da equipe exclusiva na PF. “A força-tarefa da Polícia Federal na Operação Lava Jato deixou de existir. Não há verbas para trazer delegados”, disse o procurador.