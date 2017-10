Pesquisa mostra que 7 em cada 10 não veem diferença entre PT e PSDB

Instituto Paraná aponta grande rejeição aos dois partidos protagonistas das últimas eleições

O Instituto Paraná lançou questionário online para saber a opinião dos brasileiros sobre os dois partidos protagonistas das últimas eleições no País. O resultado é desanimador.

Segundo a pesquisa, 70,1% dos internautas não veem diferença entre o PT e o PSDB. Apenas 26,9% acreditam que não são “farinha do mesmo saco”.

Por outro lado, questionados sobre qual deputado federal teria mais chance de ganhar seu voto, um do PT ou um do PSDB, a resposta “nenhum” conquistou 63,7% dos entrevistados.

Veja abaixo os resultados:

“Atualmente o sr (a) vê alguma diferença entre o PT e o PSDB”

Não vê diferença – 70,1%

Vê diferença – 26,9%

Não sabe/ Não opinou – 3%

“Para deputado federal, entre os candidatos do PSDB e do PT, qual deles teria mais chances de ganhar o seu voto?”

Nenhum – 63,7%

Candidatos do PSDB – 18,2%

Candidatos do PT – 14,5%

Não sabe/ Não opinou – 3,7%

A pesquisa foi realizada por meio de questionários online, respondidos entre os dias 2 a 5 de outubro com 2.222 brasileiros de todos os Estados, sexo, faixa etária e escolaridade. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.