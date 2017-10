Pesquisa mostra que 6 em cada 10 rejeitam Luciano Huck na política

Maioria dos entrevistados pelo instituto Paraná Pesquisas preferem que apresentador não se candidate

Uma pesquisa online realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que, apesar de ser apontado por alguns como “o novo” para a eleição presidencial de 2018, o apresentador Luciano Huck está em baixa com a população brasileira.

Apesar de ser conhecido por surpreendentes 96,1% dos entrevistados, apenas 30,2% acham que o paulista deveria entrar para a política e se candidatar a algum cargo eletivo.

Ainda de acordo com a pesquisa, Huck seria igual a todos os outros políticos atuais para 36,7% e pior para 14,2%. Já 34,2% o veriam como melhor.

Veja o resultado abaixo:

“Em sua opinião, o Sr. Luciano Huck deveria entrar na política?”

Não – 60,4%

Sim – 30,2%

Não sabe/ não opinou – 9,5%

“Caso o sr. Luciano Huck venha a entrar na política, ele será um político melhor, pior ou igual aos políticos atuais?”

Igual – 36,7%

Melhor – 34,2%

Pior – 14,2%

Não sabe/ não opinou – 15%

A pesquisa foi realizada por meio de questionários online com 2.718 brasileiros de todas as regiões do País entre os dias 23 e 26 de outubro de 2017. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.