Nova gravação de Joesley mostra suposto acerto de propina com ministro de Temer

No áudio, titular do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira (PRB), fala com o empresário sobre valores

O empresário Joesley Batista apresentou à Justiça um novo áudio para tentar provar que ele pagou propina ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira (PRB). A afirmação havia sido feita em maio desse ano, durante depoimento dele para o Ministério Público Federal (MPF).

Segundo Joesley, ele fez vários pagamentos de R$ 500 mil ao ministro durante o ano de 2016. O acordo era de que ele pagaria R$ 6 milhões à igreja de Marcos Pereira, a Universal, uma afirmação comprovada por mensagens trocadas entre eles e entregues aos investigadores. A propina teria sido acertada para que ele conseguisse um empréstimo de R$ 2,7 bilhões com a Caixa Econômica Federal.

A defesa de Marcos Pereira afirmou que não vai comentar “pretensas gravações ilícitas” e que seus advogados já procuraram o Supremo Tribunal Federal (STF) para comunicar sua intenção de colaborar para provar sua inocência.