“Não importa quem queira disputar: meu apoio é de Wilder Morais”, garante Célio Silveira

Para o deputado federal, sucesso profissional e bom trânsito do senador em Brasília fazem dele o melhor candidato da base governista

O deputado federal Célio Silveira (PSDB) garantiu, em entrevista ao Jornal Opção, que não importa quem tente disputar a vaga de senador na chapa governista: seu apoio é do senador Wilder Morais e de Marconi Perillo (PSDB), que deve ficar com uma das vagas.

Entre os motivos pelos quais ele apoia Wilder está, segundo ele, seu sucesso profissional e seu bom trânsito político. “Wilder é um empresário bem sucedido, um político que tem muita articulação em Brasília e no entorno ele terá meu total apoio. Meu e do ex-prefeito de Santo Antônio do Descoberto, Moacir Machado (PSDB)”, declarou.

Para Célio, desde que Wilder assumiu, em 2013, foi um dos políticos goianos que mais trabalhou pelo estado. “Foi o senador que mais trouxe recursos para Goiás e tem o apoio de mais de 100 prefeitos”, pontuou ele.