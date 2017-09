Marco Luque faz espetáculo neste sábado (30) em Goiânia

Ainda há alguns ingressos disponíveis para apresentação “1, 2, 3 Testando”

O ator e comediante Marco Luque está em Goiânia em Goiânia para apresentação de seu espetáculo ‘1, 2, 3 Testando’ neste sábado (30/9).

A peça, que conta com seus personagens mais conhecidos, como Jackson Five, Mary Help e Silas Simplesmente, será no Teatro Rio Vermelho a partir das 21h30.

De acordo com o site de vendas, alguns poucos ingressos ainda estão disponíveis.

Serviço – ‘1, 2, 3 Testando’

Data: sábado, 30 de setembro

Local: Teatro Rio Vermelho

Horário: 21h30

Valores: Plateia Inferior R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) / Plateia Inferior R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) / Plateia Superior R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Vendas: Compre Ingressos