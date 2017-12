Maior parque aquático da América do Sul será construído na região metropolitana de Goiânia

Dream Park contará com piscina de ondas, simulador de surfe e toboáguas a 50 quilômetros da capital

Este slideshow necessita de JavaScript.

Com lançamento marcado para novembro deste ano e inauguração em dezembro de 2017, o Dream Park pretende ser o maior parque aquático do Brasil. Será o primeiro do Estado localizado na região metropolitana de Goiânia e contará com mais de 109 mil m² de área total em Hidrolândia (a 36 km da capital).

Segundo a construtora responsável (Companhia de Negócios), superará o cearense Beach Park e o goiano Hot Park (localizado em Caldas Novas). O projeto trará praia de areia com piscina de ondas, brinquedos aquáticos de baixa, média e alta adrenalina, o maior rio lento da América Latina e espaço para shows.

O objetivo dos investidores é suprir a lacuna do lazer em Goiânia, já que os principais pontos turísticos de Goiás estão localizados a mais de 150 km de distância da capital.

Só o complexo do parque terá 57 mil metros² de área construída, com investimentos estimados de R$ 75 milhões e capacidade para atender a 7 mil visitantes ao dia (1,5 milhão ao ano). “A proposta é levar uma completa experiência sensorial aos visitantes e, para tanto, estamos investindo em tematizações inspiradas no Cirque du Soleil e nos parques de Orlando”, afirma Bruno Tavares, diretor administrativo do Dream Park.

O Dream Park pretende atrair turistas de todo o país para Goiânia, incentivando o turismo de lazer na capital goiana (que atualmente gira em torno apenas do turismo de negócios). “Naturalmente o parque também atrairá visitantes de outros estados, fortalecendo ainda mais a nossa economia”, completa. Mas a ideia inicial, informa o grupo, é atender à demanda local, ou seja, estimular que os próprios goianienses e goianos frequentem o parque.

Atrações

Assinado pelo arquiteto Ricardo Evangelista, o projeto será implantado em três fases, sendo que a primeira já está em construção com previsão de entrega para dezembro de 2017.

O parque oferecerá áreas com atrações planejadas para faixas de idades específicas, como o complexo infantil para crianças de 2 a 6 anos. “Serão quase 6 mil metros quadrados só para este público mirim, a maior estrutura personalizada do país desenvolvida com exclusividade para o Dream Park. Contará com monitores e recreadores num ambiente cercado de piscinas, toboáguas, brinquedos interativos, parque seco e baby care”, destaca a diretora de marketing do Dream Park, Alice Junqueira.

Na área para crianças de 6 a 12 anos, o parque trará o Half Dream, o primeiro escorregador infantil do mundo no formato de asa delta que permite movimentos de sobe e desce para depois entrar por uma pista curva até a descida na piscina.

Para os aventureiros, foi criado um espaço radical com um simulador de surf, slide com boias coletivas e toboáguas. São mais de 11 mil metros quadrados com os brinquedos radicais, informa. O Dream Park contará ainda com uma enseada com piscina de ondas de 3.200 m², praia com 12 mil m² e falésias artificiais. A piscina de “boas vindas” será aquecida, terá ofurôs e um mini-palco para receber pocket shows. O rio lento contará com várias prainhas de acesso, e túnel tematizado.

O empreendimento terá ainda um redário envolvido por espelhos d’água e vegetação natural. Outra atração será voltada para quem deseja um ambiente mais privativo: área vip com bangalôs equipados com TV e frigobar, ofurôs particulares, atendimento e serviços exclusivos de gastronomia. O parque terá ainda estacionamento monitorado com mais de 1,3 mil vagas, bicicletário, praça de alimentação, mirante, e restaurante com píer sobre o rio lento.

A previsão é que, até o final de 2018, o Dream Park esteja totalmente concluído. Durante a construção do parque serão gerados 350 empregos diretos e indiretos. Em funcionamento, serão cerca de 700 postos de trabalho. explica a Companhia de Negócios.