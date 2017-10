Maia e comitiva de deputados se reúnem com primeiro-ministro de Israel

Solenidade especial será realizada no Knesset, o Parlamento israelense

O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), será recebido, nesta segunda-feira (30/10), pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma solenidade especial a ser realizada no Parlamento local, o Knesset.

O evento faz parte da visita oficial que a comitiva de deputados brasileiros empreende no País. Maia e o parlamentares Alexandre Baldy (PODE-GO), Baleia Rossi (PMDB-SP), Benito Gama (PTB-BA), Cleber Verde (PRB-MA), Marcos Montes (PSD-MG), José Rocha (PR-BA), Heráclito Fortes (PSB-PI), Orlando Silva (PCdoB-SP) e Rubens Bueno (PPS-PR), visitaram, no último domingo (29), o Museu do Holocausto e em seguida almoçaram com o embaixador brasileiro, Paulo César Meira de Vasconcellos.

Maia e os deputados também farão visita a Jerusalém e Belém, além de se encontrarem com líderes palestinos. Estão previstas agendas com secretário-geral do Conselho Legislativo Palestino, Ibrahim Khrishi, e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.