Lula mantém hegemonia na Bahia e seria eleito presidente no primeiro turno

Petista tem mais votos que todos os outros pré-candidatos juntos, mostra pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera, com folga, a corrida pelo Palácio do Planalto em 2018 na Bahia. Após visitar dezenas de cidades em sua caravana pelo Nordeste, um novo levantamento divulgado nesta segunda-feira (27/11), comprova a altíssima popularidade do petista na região.

Quarto maior colégio eleitoral do Brasil, o Estado daria para Lula mais da metade dos votos válidos, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas.

No cenário em que Geraldo Alckmin (SP) é o candidato do PSDB, Lula teria 48,9% dos votos; seguido do deputado federal Jair Bolsonaro, com 12,9%; da ex-senador Marina Silva (Rede), 8,8%; e do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), 6,2%. O tucano só aparece na quinta colocação, com 4,4%.

Veja:

Lula (PT) – 48,9%

Jair Bolsonaro (Patriotas) – 12,9%

Marina Silva (Rede) – 8,8%

Ciro Gomes (PDT) – 6,2%

Geraldo Alckmin (PSDB) – 4,4%

Alvaro Dias (Podemos) – 2,3%

Henrique Meirelles (PSD) – 1%

Manuela DÁvila (PCdoB) – 0,5%

Nenhum – 11,5%

Não sabe – 3,5%

Pouco muda quando o nome de João Doria (PSDB) é incluído na pesquisa: os tucanos permanecem na “lanterninha”, empatados tecnicamente com Álvaro Dias (Podemos) e à frente apenas do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), 1%; e da deputada Manuela D’Ávila (PCdoB), com 0,5%.

Veja:

Lula (PT) – 48,2%

Jair Bolsonaro (Patriotas) – 12,3%

Marina Silva (Rede) – 9%

Ciro Gomes (PDT) – 6,4%

João Doria (PSDB) – 5,2%

Alvaro Dias (Podemos) – 2,4%

Henrique Meirelles (PSD) – 1%

Manuela DÁvila (PCdoB) – 0,5%

Nenhum – 11,6%

Não sabe – 3,3%

Histórico

A Bahia é um reduto histórico do PT e deu ao ex-presidente vitórias expressivas em 2002 e 2006, quando obteve 55% e 66% dos votos válidos (no primeiro turno), respectivamente. O mesmo se repetiu em 2010 e 2014, quando Dilma Rousseff (PT) recebeu 62% dos votos válidos em ambas eleições.