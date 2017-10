João Doria recebe título de cidadão goiano nesta quinta-feira (19)

Prefeito de São Paulo será agraciado com homenagem da Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) realiza sessão solene extraordinária nesta quinta-feira (19/10), às 17 horas, no plenário Getulino Artiaga, para entrega de título honorífico de Cidadão Goiano ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB).

Propositor da honraria, o deputado e presidente da Assembleia José Vitti (PSDB) explica que o empresário foi paulista foi extremamente importante para o Estado, em especial na luta pela convalidação dos incentivos fiscais.

“Às vezes não aparece esse trabalho, mas eu como empresário sei da força que ele teve para a convalidação dos incentivos e para que o Estado de Goiás pudesse, hoje, continuar gerando emprego. Se nós tivéssemos partido para uma guerra com São Paulo, nós teríamos perdido e, com certeza, grandes empresas que foram trazidas pra seriam perdidas”, garantiu.

Além disso, Vitti cita que Doria foi foi fundador e presidente do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), uma associação privada que reúne empresários de vários segmentos do País. “A proximidade dele com o governador Marconi propiciou que várias empresas se instalassem em nosso Estado”, arrematou.