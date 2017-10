João Campos diz que emenda para construção do IML de Luziânia é de sua autoria

Após polêmica entre Célio Silveira e Thiago Peixoto, deputado do PRB afirma que destinou R$ 3,5 milhões para unidade

O deputado federal João Campos (PRB) afirmou, por meio de nota, que os recursos destinados às demandas necessárias para que o Instituto Médico Legal de Luziânia retome as atividades foram enviados por meio de emenda parlamentar de seu gabinete.

Segundo ele, o valor de R$ 3,5 milhões de reais foi liberado em novembro de 2016 e estava aguardando a contrapartida do Estado.

A afirmação vem após os deputados federais Thiago Peixoto (PSD) e Célio Silveira (PSDB) baterem boca por meio de vídeos divulgados nas redes sociais. Os dois “disputam” a paternidade de benefícios levados a Luziânia (cidade no Entorno do Distrito Federal), em especial por meio do programa Goiás na Frente.