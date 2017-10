Iris volta atrás e decide regulamentar Uber por decreto

Agenda do prefeito de Goiânia mostra solenidade para assinatura do texto. Decisão causa mal-estar com vereadores

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), surpreendeu a todos ao decidir regulamentar os aplicativos de transporte particular, como o Uber e o 99POP, por meio de um decreto.

Uma fonte encaminhou ao Jornal Opção a agenda do decano peemedebista para esta sexta-feira (6 /10). Às 15h30, está marcada a solenidade para regularizar o “uso de aplicativos para exploração de transporte urbano viário.”

A decisão vem três meses após Iris ter garantido, durante entrevista à imprensa, que iria encaminhar um projeto de lei à Câmara Municipal para tratar sobre o tema. Inclusive, havia se comprometido com o presidente do Legislativo, vereador Andrey Azeredo (PMDB), que a decisão não seria monocrática.

“Designamos uma comissão para estudar o caso, porque foi feita uma solicitação do presidente da Câmara que em vez de decreto, fosse projeto, eu achei importante, é uma questão que deve ser discutida, porque fala da segurança da população”, afirmou o prefeito no dia 4 de julho.

No entanto, a imagem abaixo, embora não esteja nos sites oficiais da Prefeitura de Goiânia (a última agenda disponível é a do dia 1º de outubro), mostra o contrário.

Se confirmada, a regulamentação abrirá uma nova aresta entre o Paço e a Câmara Municipal. Apesar da maioria apoiar os aplicativos de transporte particular, há uma parte dos parlamentares que defende a exclusividade dos taxistas. A saída seria, então, construir um projeto que garantisse a competitividade do táxi.

Com o decreto, que é uma decisão monocrática do prefeito, ou seja, não precisa de ser chancelada pelo Legislativo, há a expectativa de retaliações. Inclusive por parte de aliados.