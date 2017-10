Inmet emite alerta de perigo por causa da baixa umidade em Goiás

Calor e clima seco não devem dar trégua aos goianienses ao longo dos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta nesta sexta-feira (13/10) sobre a baixa umidade do ar em Goiás.

De acordo com o Instituto, a umidade relativa do ar deve ficar entre 12% e 20%, o que caracteruza estado de alerta, com risco de incêndios florestais e riscos à saúde.

“Temos dois pontos críticos: temperatura elevada e baixa umidade. Com isso, a sociedade deve evitar exercícios ao ar livre, caminhadas, atividades físicas, para evitar problemas de saúde”, orientou a chefe do Inmet em Goiás e Tocantins, Elizabeth Alves Ferreira.

De acordo com o site Climatempo, há previsão de pancadas de chuva apenas para a tarde do domingo (15).