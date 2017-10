Inédito no País, projeto “CNH Digital” será lançado em Goiás nesta terça-feira (10)

Detran goiano comandará programa de implantação do novo sistema, um aplicativo para celular que substituirá a CNH de papel

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), em parceria com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), órgão do Ministério das Cidades, lançará na próxima terça-feira (10/10) a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e), popularmente conhecida como CNH Digital.

O projeto, que consiste em um aplicativo para celular que irá substituir o documento em papel, será pioneiro no Brasil e poderá ser solicitado pelos motoristas goianos já nesta semana.

Segundo o governo, a escolha de Goiás como Estado piloto na CNH-e foi determinada pelo governo federal em virtude do avanço no processo de digitalização por que vem passando o Detran-GO.

Pela proposta da nova carteira, motoristas poderão ter o arquivo virtual da CNH por meio de um aplicativo para smartphones. Veja o vídeo demonstrativo:

“Já iniciamos o projeto de digitalização dos processos de habilitação. Quando for concluído e não utilizarmos mais o processo físico, passaremos a cumprir esse mesmo prazo nos processo, ou seja, o candidato terminará a prova e terá a Permissão para Dirigir em 12 horas”, explica o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho.

O documento virtual poderá ser apresentado no lugar da carteira física, e será identificado pela leitura do QRCode ou certificado digital. A carteira digital terá a mesma validade que o documento impresso. A ativação deverá ser feita no aparelho em que a CNH será salva, que será protegida por um PIN. Essa senha será exigida todas as vezes em que o acesso ao documento for requerido.

Solicitação e uso

Para solicitar a CNH-e, o motorista já deve ter uma habilitação impressa com QR Code e se cadastrar no portal de serviços do Denatran. Caso o condutor já tiver cadastro no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), solução que possibilita o pagamento de multas de trânsito com 40% de desconto, não será necessário novo cadastro. A solicitação deve ser feita pelo portal com a mesma senha de cadastro do SNE.

Além disso, os motoristas devem informar ou atualizar seus e-mails e telefones nos departamentos de trânsito estaduais (Detrans). Caso a pessoa possua certificado digital, pode fazer as atualizações de e-mail e telefone diretamente no portal do Denatran, sem a necessidade de se dirigir aos Detrans.

O cadastro será ativado com o envio de um link para o e-mail informado, solicitando que o usuário realize login no aplicativo pelo aparelho que deseja ter a CNH digital. O motorista deverá criar um Número de Identificação Pessoal (PIN), com quatro dígitos, que deverá ser memorizado para acesso posterior ao documento digital.