Incêndio na Chapada dos Veadeiros é controlado, mas surge novo foco

Parque está fechado desde a última sexta-feira (13/10) e não há previsão de reabertura para visitação

O fogo que atingia a área de visitação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi controlado, mas um novo foco surgiu perto do município de Alto Paraíso, em área recentemente incorporada ao parque.

Com o novo incêndio, o parque segue fechado e ainda não há previsão para a reabertura para visitação.

“O incêndio que estava próximo e chegou à área de administração do parque está controlado, mas não significa dizer que está extinto. Tem equipes fazendo tanto o monitoramento, para evitar que a chama reacenda, quanto o combate a esse incêndio na área nova de expansão do parque”, explica o responsável pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio), Fernando Patagiba.

Ainda não se pode afirmar com certeza quais foram as causas do fogo, que começou na última sexta-feira (12/10) mas é possível que tenha sido causado pelo homem. “Incêndios no Cerrado são muito comuns nesta época do ano, mas pode-se dizer que a maioria esmagadora é de incêndios criminosos [causados pelo homem], acidentais ou não”, explicou.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado em 1961 e, em 2001, declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O limite de visitação diária do parque é de 500 pessoas. A estimativa é que o local tenha perdido 2 mil visitantes neste feriado. (Com informações da Agência Brasil)