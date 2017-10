“Inauguramos uma nova política em Goiás, sem xingamentos e bravatas”, diz Eliton

Vice-governador enalteceu conquistas dos governos tucanos no Estado e defendeu respeito e diálogo

“Estamos inaugurando uma nova política em Goiás, feita com diálogo e respeito. Não se faz política com xingamentos e bravatas”, afirmou o vice-governador Zé Eliton, nesta quinta-feira (19/10), ao lado do governador Marconi Perillo (ambos do PSDB), em Aparecida de Goiânia, na abertura da 59º edição do Governo Junto de Você. O evento segue até domingo (22), levando benefícios à população do Jardim Nova Olinda.

Em seu discurso, Eliton destacou os avanços do governo de Goiás nos últimos anos. Lembrou que todas as ações são pautadas na melhoria da qualidade de vida da população. “Só tem sentido fazer política se for para construir”, declarou.

Como já é tradição em todas as edições , o programa oferece atendimento gratuito em diversos serviços. Entre eles, serviços do Vapt Vupt, cursos, palestras, emissão de documentos, orientações sobre linhas de crédito, atendimento oftalmológico, passaporte do idoso, corte de cabelo, atendimento oftalmológico, vacinação e verificação de pressão arterial e glicose.

Desde sua criação, em 2013, o Governo Junto de Você contabiliza mais de 3,7 milhões de atendimentos. No evento, o governo de Goiás também ouve críticas e sugestões dos cidadãos.

Participaram do evento o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB); o secretário de Governo, Tayrone di Martino (PSDB); o deputado estadual Marlucio Pereira (PSB); entre outras autoridades e lideranças políticas da região.