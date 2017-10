Governo anuncia aumento no efetivo para polícias Civil e Científica

Durante audiência pública na Câmara de Rio Verde, secretário de Segurança Pública enaltece queda nos índices de criminalidade e novos investimentos

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), Ricardo Balestreri, anunciou na última quarta-feira (18/10), ao lado do governador de Goiás, Marconi Perillo, e do vice-governador, Zé Eliton (ambos do PSDB), aumento no efetivo para as Polícias Civil e Científica de Rio Verde. O pronunciamento foi realizado durante audiência pública na Câmara Municipal, em que reuniu lideranças da região.

À população, ele repassou dados que comprovam queda no índice de criminalidade na região e investimentos nas diversas forças policiais, a exemplo do reforço no quantitativo da tropa e aquisição de equipamentos. “Tivemos um decréscimo significativo em 11 de 14 áreas de índices de criminalidade em Rio Verde”, afirma.

Balestreri destacou que, nos primeiros seis meses deste ano, houve um decréscimo de 100% no número de latrocínios, em relação ao ano passado. “Este é, talvez, o crime mais ofensivo que exista porque é o roubo seguido de morte”, explica.

Ele também completa que caiu 58% os crimes de roubo de residência, 27% de roubo em comércios e 46,65% de roubo em veículos. “Esta pesquisa é coordenada por profissionais de gabarito nacional”, analisa. “Mas, apesar de termos grandes progressos, temos como meta reduzir todos os 14 índices de taxa de criminalidade”, diz.

O secretário também enumerou a queda nos números em roubo a transeunte (67,10%), roubo na zona rural (58,62%), furtos de veículos (23,69%), furto a transeunte (65,57%) e furto na zona rural (58,57%).