Goiás na Frente: governo entrega primeiras parcelas a 40 municípios

Ao todo, 102 convênios já estão firmados com a documentação acertada graças aos esforços conjuntos das prefeituras, governo estadual e TCM

Durante solenidade no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o governador Marconi Perillo (PSDB) entregou a 40 municípios goianos a primeira ou segunda parcela referente ao programa Goiás na Frente.

Ao todo, 102 convênios já estão firmados com a documentação acertada graças aos esforços conjuntos das prefeituras, governo estadual e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Na solenidade, o governador comemorou o resultado positivo do programa lançado pela gestão tucana no início do ano e falou sobre os avanços do Estado, desde então.

“Só com obras e investimentos, é que o Estado cresce. Os últimos sete meses foram marcados por saldos positivos, mês a mês. Em geração de empregos, hoje Goiás perde apenas para São Paulo e Minhas Gerais”, falou.