Fronteira Festival abre inscrições para filmes documentais e experimentais

A quarta edição do Fronteira – Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental (FFF) acontece em Goiânia entre 12 e 21 de abril de 2018. As inscrições já podem ser feitas até o dia 04 de janeiro de 2018, pelo site.

O principal objetivo do Fronteira é difundir a produção audiovisual que desafia os limites de gêneros, propondo novos modos de percepção e apreensão do mundo, entendendo o cinema como prática política e artística. O Festival também busca a exibição de uma produção cinematográfica contemporânea que não está nos catálogos das grandes salas de exibição, mas que representa a diversidade e a riqueza do mundo audiovisual e apontam para um vislumbre do futuro do cinema enquanto arte viva, mutante e pulsante.

Para as mostras competitivas serão aceitos filmes de todo mundo, de todas as metragens e que tenham sido realizados a partir de janeiro de 2017. Cada realizador pode inscrever quantos filmes desejar, além de serem aceitas inscrições de filmes work-in-progress (que estejam em fase de montagem ou finalização). As inscrições são gratuitas. Os filmes inscritos também podem integrar mostras de caráter não competitivo.

O Troféu Fronteira será concedido para as seguintes categorias:

Longa-metragem: Melhor Filme- Júri Oficial; Prêmio Especial do Júri – Júri Oficial; Melhor Filme – Júri Popular.

Curta-metragem: Melhor Filme- Júri Oficial; Prêmio Especial do Júri – Júri Oficial; Melhor Filme – Júri Popular.

Novidade para os goianos

Em 2018 além das mostras competitivas de curta e longa metragem, a comissão de seleção do IV Fronteira também fará a escolha dos filmes que irão compor a já tradicional Cadmo e o Dragão – mostra fixa dedicada a filmes produzidos em Goiás. Os realizadores goianos podem inscrever seus trabalhos no site do evento, no período de 26 de outubro de 2017 a 04 de janeiro de 2018. Esta mostra não tem caráter competitivo.

Serviço – Abertura das inscrições para o IV Fronteira – Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental

Período: 26/outubro/2017 a 04/janeiro/2018

– Mostra Competitiva Internacional de Longas-metragens

– Mostra Competitiva Internacional de Curtas-metragens

– Mostra Cadmo e o Dragão