Em nota, governo esclarece aplicação de recursos da Celg D em obras da Saúde

Gestão Marconi garante que “em momento algum” obras da área foram excluídas da execução orçamentária

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (12/10), o governo de Goiás apresenta a execução orçamentária das obras de infraestrutura da Saúde em execução com recursos da receita da privatização da Celg Distribuição.

A nota apresenta o “Documento de Empenho e o Relatório de Execução”, com os valores já pagos, empenhados e a faturar das obras da Secretaria de Estado da Saúde, realizadas pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop).

A relação de obras de infraestrutura social e econômica a serem executadas com os recursos da privatização da Celg Distribuição consta de Decreto Numerado assinado pelo governador Marconi Perillo (PSDB) publicado em março deste ano.

“Diante das informações e notícias equivocadas acerca da aplicação dos recursos públicos oriundos da receita da privatização da Celg Distribuição, o Governo de Goiás vem esclarecer que em momento algum as obras da Saúde incluídas na relação de prioridades dos investimentos com a receita da privatização foram excluídas da execução orçamentária”, afirma o comunicado.

As obras da Secretaria da Saúde têm saldo empenhado total, até o momento, de R$ 192.184.577,08, dos quais já foram pagos R$ 77.785.515,08″ e que “o Relatório de Execução de Obras da Agetop mostra, por sua vez, que dos R$ 288.731.817,64 em investimentos programados para as obras prioritárias, já foram pagos R$ 89.908.010,93. Segundo a nota, o extrato do relatório mostra que “foram faturados e ainda não pagos R$ 8.955.914,78, e restam a faturar R$ 189.867.891,83”.

A nota diz ainda que o governo de Goiás não registrou nenhuma manifestação ou protesto de qualquer prefeito do Estado como resultado dos equívocos de apresentação das informações sobre a edição dos decretos.

“Os prefeitos são sabedores do compromisso desta administração com a Saúde Pública Estadual, evidenciada pela excelência do atendimento de nossas 17 unidades hospitalares, mesmo padrão que será implantado nos Credeqs, nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) e nos Hospitais Regionais em Construção com recursos da privatização da Celg Distribuição”, acrescenta.

A administração estadual concluiu o comunicado afirmando que “lamenta o equívoco das informações veiculadas e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos”.

Veja na íntegra