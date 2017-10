Deputado critica associação política à falta de água em Goiás

Henrique Arantes (PTB) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás para se posicionar sobre atual crise

O deputado estadual Henrique Arantes (PTB) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás, durante o Pequeno Expediente desta terça-feira (31/10), para se posicionar sobre a atual crise de falta de água em Goiás.

O parlamentar reconheceu a gravidade do problema e ressaltou que não se trata de algo político, apenas. “Este é o tema do momento, porém, parece viável falar que o Governo não está colocando água na casa do povo, mas é preciso lembrar que não está chovendo nos últimos dias. Eu sei que existe o problema de infraestrutura, todavia não é só isso”, alegou.

Para Henrique Arantes, uma solução imediata e eficaz seria desligar os pivôs de irrigação e revogar outorgas de fazendeiros que possuem o equipamento para abastecimento próprio. “Existem municípios em que a água consumida pela cidade toda é menos que um único pivô”, ponderou.

O deputado defendeu ainda que o cuidado primordial deve ser aplicado ao controle da crise para a manutenção da população. “Em um momento em que falta água, nós deveríamos viabilizar o consumo humano e depois o consumo econômico. Primeiro a vida e depois as demais atividades. Entretanto, não podemos usar o motivo crise para fazer palanque político”, concluiu.