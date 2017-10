De cadeira de rodas, Caiado chega ao Senado para votar afastamento de Aécio

Após críticas, senador goiano decidiu ir à sessão que definirá futuro do tucano mineiro

Este slideshow necessita de JavaScript.

De cadeira de rodas e braço imobilizado, o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) acaba de chegar ao Senado para a votação que definirá o futuro político do senador Aécio Neves (PSDB-MG), na noite desta terça-feira (17/10).

De licença médica após sofrer um acidente em sua fazenda, o democrata foi alvo de uma enxurrada de críticas de seguidores nas redes sociais após anunciar que não estaria presente na controversa sessão.

Apesar de ter se posicionado a favor do afastamento do senador mineiro, apenas as declarações não foram suficientes e Caiado acabou decidindo ir para Brasília. Ele estava de repouso absoluto em casa.