Datena deve ser candidato ao Senado pelo PRP e já lidera pesquisas em SP

Apresentador da Band aparece em primeiro lugar nas intenções de voto em levantamento feito nas 30 maiores cidades do estado

O apresentador do programa Brasil Urgente da Band TV, José Luiz Datena, deve ser candidato ao Senado pelo PRP em 2018. A informação foi dada ao Jornal Opção pelo vereador Jorge Kajuru (PRP).

Segundo o parlamentar goianiense, Datena — que chegou a ser sondado como pré-candidato a prefeito de São Paulo em 2016 — já lidera as intenções de voto em recente pesquisa realizada no estado.

Nas 30 maiores cidades paulistas, o jornalista teria 30% da preferência do eleitorado, à frente sete pontos percentuais do segundo colocado, o vereador paulistano do PT Eduardo Suplicy.

Filho de José Luiz Datena, Vicente Datena Neto deve disputar mandato de deputado estadual em Goiás com o apoio integral de Kajuru — cotado para o Senado.