Cristiane Brasil diz que se Lula for eleito, deputados “tiram ele de lá”

Deputada federal e presidente do PTB Mulher esteve em Goiânia na última semana, quando defendeu prisão do ex-presidente petista

A deputada federal Cristiane Brasil (RJ), presidente do PTB Mulher, afirmou, em entrevista exclusiva ao Jornal Opção, que não acredita na candidatura do ex-presidente Lula (PT) em 2018. Algoz dos governos petistas, a parlamentar é filha do ex-deputado federal e ícone do escândalo do mensalão Roberto Jefferson (PTB).

“Acredito que Brasil não vá livrar a cara do mais desonesto, mais corrupto, de todos os presidentes que passaram por este País, o elegendo novamente. Se isso acontecer, a gente tira ele de lá”, alfinetou.

A afirmação foi feita durante encontro do PTB Mulher em Goiânia, realizado na semana passada em um hotel da capital. O encontro foi comandado pela prefeita de Bela Vista de Goiás, Nárcia Kelly, e contou com a presença de lideranças do partido no Estado, como o deputado federal Jovair Arantes, relator do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) na Câmara; e do ex-senador Demóstenes Torres (recém filiado ao PTB), um dos inimigos do PT.

Cristiane Brasil acredita que o ex-presidente Lula nem sequer será candidato, pois, quando das eleições, “estará preso e pagando seus pecados”. “E o pior que comete para mim é culpar uma senhora que já morreu, a esposa e mãe de seus filhos [Marisa], pelos crimes que ele cometeu. Para mim, não tem perdão”, disse em referência às explicações do petista à Justiça no caso do tríplex de Guarujá.

Questionada sobre o futuro do PTB, a deputada explica que há uma pequena chance de que seja lançado um candidato próprio à Presidência em 2018: “Muitos partidários trabalhistas incentivam a candidatura de meu pai, Roberto Jefferson.” No entanto, a tendência é que o partido caminhe com algum outro partido, como o PSDB ou o PMDB, que, segundo ela, têm o mínimo de proximidade “ideológica e programática”.

“Uma coisa é certa, o PTB não apoia nenhum candidato de esquerda. Isso é certeza”, garantiu.