Criminalidade no Entorno do DF tem recuo em setembro

Secretaria de Segurança Pública divulga dados que mostram quedas em 11 dos 12 índices prioritários para a pasta

Dados da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) referentes a setembro mostram que as taxas de criminalidade na região do Entorno do Distrito Federal caíram em vários níveis.

No mês passado, os homicídios recuaram em (-31,34%) na região. Já os estupros e as tentativas de homicídios diminuíram, respectivamente, em (-29,41%) e (-29,63%).

As ocorrências de roubos a transeuntes caíram (-31,83%), roubos de veículos (-29,26%), roubos em comércios (-15,04%), roubos em residências (-23,29%). Os furtos a transeuntes encolheram (-35,29%), os furtos em residências (-23,12%) e os furtos de veículos (-10,23%). Apenas os furtos em comércios tiveram alta de 12,79% em setembro.

As estatísticas acumuladas do ano mostram que a região do Entorno do Distrito Federal mantém redução nos 12 índices prioritários para a segurança pública. Em relação aos nove meses do ano passado, os homicídios caíram (-20,64%), os estupros (-10,16%) e as tentativas de homicídios (-30,99%).

Os roubos em veículos cederam, no período de janeiro a setembro, em (-23,44%), os roubos a transeuntes (-23,76%), roubos em comércios (-14,92%) e roubos em residências (-19,86%). Já os furtos de veículos registraram baixas de (-8,28%), furtos em comércios (-11,18%) e furtos em residências (-8,99%). Os furtos a transeuntes estão (-43,15%) abaixo do assinalado no período relativo a 2016.

Metodologia

Os dados consolidados são coletados e auditados pela Gerência do Observatório de Segurança Pública da SSPAP. A metodologia utilizada foi aperfeiçoada com a criação da Plataforma de Sistemas Integrados, um conjunto de software e ferramentas de Business Inteligence (BI), que tem como base o Registro de Atendimento Integrado (RAI).

Segundo a secretaria, a coleta e consolidação dos dados obedecem a “rigorosos critérios” de checagem que evitam duplicidade de registro ou com tipificação incorreta. Estas informações estão reunidas e à disposição no site da SSPAP.