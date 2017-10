Comissão investigativa encontra situação caótica no Ciams do Novo Horizonte

Primeira diligência da CEI da Saúde constatou falta de médicos na unidade e “desprezo” a pacientes

A primeira diligência da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde, que investiga o caos na rede municipal de Goiânia, encontrou uma situação “caótica” e de “total desprezo e desrespeito” aos pacientes no Ciams Novo Horizonte, na Vila Novo Horizonte.

A avaliação é do presidente do colegiado, vereador Clécio Alves (PMDB), que comandou a visita na manhã desta segunda-feira (30/10). “Um balanço extremamente negativo, do ponto de vista da expectativa do que uma unidade daquele porte deveria estar desempenhando. Foram diversas irregularidades inaceitáveis e incompreensíveis”, adiantou.

Entre as falhas mais graves da unidade, que deveria estar absorvendo as demandas do Cais do Jardim América (fechado para reforma), está a ausência dos três médicos escalados para o plantão da emergência.

Segundo o vereador, nenhum deles apareceram para o trabalho. A justificativa da diretora da unidade seria que um foi descredenciado pela Secretaria Municipal de Saúde e os outros dois estariam de atestado. “O plantonista que entrou às 19 horas e deveria ter saído às 7, estava lá até 8h30 porque não tinha ninguém para quem entregar o plantão. É um absurdo”, afirmou.

Os integrantes da CEI se depararam, ainda, com pacientes desamparados: como um senhor de 60 anos que já tinha tido cinco infartos e acabara de ter o sexto, sem atendimento e sem medicação e uma senhora de 103 anos que precisava ser transferida para colocar um marca-passo e aguardava sem previsão.

“A secretária [Fátima Mrué] fechou o Cais do Jardim América e passou a demanda para o Ciams do Novo Horizonte. Disse que a população seria muito bem recebida, atendida, e não tem nada disso. Pelo contrário, o que vimos foi desprezo, descalabro com pacientes, uma situação absurda, inaceitável. Até o médico do plantão estava indignado com a situação”, lamentou.

Clécio Alves contou ainda que os vereadores foram desrespeitados pela responsável pela Vacinação no Ciams: “Bateu a porta na nossa cara, nos ofendeu.”

Nesta segunda-feira (30), ele se reunirá com o prefeito Iris Rezende (PMDB) e pedirá uma audiência com os integrantes da CEI. “Não é possível continuar esse desrespeito”, arrematou.

Toda a visita foi transmitida ao vivo pelo Facebook. Veja abaixo: