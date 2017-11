Comissão da Câmara aprova fim do horário de verão em Goiás e Brasília

Proposta é do deputado federal goiano Delegado Waldir, do PR

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou, nesta última terça-feira (31/10), o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que prevê a exclusão do Estado de Goiás da proposta de economia de energia do governo federal que institui o horário de verão em parte do território nacional.

Como o projeto, que é de autoria do deputado Delegado Waldir (PR-GO), incluirá todas as cidades em torno do Distrito Federal, a medida também valerá para Brasília.

Segundo Waldir, a proposta, que tramita na Câmara desde o ano de 2016, deveria ter sido discutida antes, de forma que o Estado de Goiás nem tivesse sido incluído no atual horário de verão. Conforme pontua o deputado, com o relógio adiantado uma hora, as chances de pessoas andarem nas ruas à noite é maior aumentando o risco de serem vítimas de violência.

“A questão de segurança pública é a minha maior preocupação. A medida é prejudicial especialmente para aqueles que vivem na região metropolitana de Goiânia e em torno de Brasília, que têm que levantar cedo para trabalhar”, disse.

Apesar de ter sido aprovada na comissão, a PDL ainda precisa ser apreciado na Comissão de Justiça e Cidadania para seguir ao plenário.