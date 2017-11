Aprovada convocação de superintendente para tratar sobre falta d’água em Catalão

Requerimento quer explicações da gestão Adib Elias (PMDB) sobre o desabastecimento na cidade

Os deputados aprovaram, na manhã desta quarta-feira (1º/11), um requerimento solicitando o comparecimento do chefe da Superintendência de Água e Esgoto (SAE) de Catalão, Fernando Vaz de Ulhôa, para prestar esclarecimentos sobre a falta d’água na cidade.

De autoria do deputado Gustavo Sebba (PSDB), a proposta recebeu apoio de quase todos os parlamentares, à exceção da bancada do PMDB — partido do atual prefeito, Adib Elias.

“O abastecimento de água para população é vital. Mesmo com a barragem Ribeirão Pari, com capacidade de 7,5 bilhões de litros de água, há bairros no município com falta de água há 15 dias”, justifica.