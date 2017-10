Após polêmica, horário de verão começa hoje à meia-noite

Relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

O horário de verão começa à 0h deste domingo (15/10), e os relógios deverão ser adiantados em uma hora para se adequar à medida. A mudança vai valer até o dia 18 de fevereiro de 2018.

É possível que esta seja a última vez que o horário de verão seja adotado no Brasil. Isso porque autoridades do setor elétrico constataram mudanças nos hábitos de consumo de energia dos brasileiros. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o que mais tem influenciado o horário de pico do consumo de energia não é mais a incidência de luz solar, e sim a temperatura.

Este ano, o horário de verão vale para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nos estados do Norte e do Nordeste não haverá mudança nos relógios.

A justificativa para a adoção da medida ano após ano é o aproveitamento do maior período de luz solar para economizar energia elétrica. Em 2013, o país economizou R$ 405 milhões, ou 2.565 megawatts (MW), com a adoção do Horário de Verão. No ano seguinte, essa economia baixou para R$ 278 milhões (2.035 MW) e, em 2015 caiu ainda mais, para R$ 162 milhões. Em 2016, o valor economizado com Horário de Verão baixou novamente, para R$147,5 milhões.

Segundo o ONS, a redução na economia de energia com o Horário de Verão tem a ver com uma mudança no perfil e na composição da carga elétrica no país. Se antes o que determinava o horário de pico do consumo de energia era a incidência da luz solar, hoje é a temperatura. Com isso, o pico de consumo passou a ser entre 14h e 15h e não mais entre 17h e 20h.

Goiás

Em Goiás, a Assembleia Legislativa apreciou manutenção ao veto da governadoria sobre projeto que acabaria com o horário de verão em Goiás. Os deputados votaram contra a derrubada do veto nº 1240/17.

Mesmo após o fim ao veto, o deputado Marlúcio Pereira (PSB) apresentou outro projeto de lei para a extinção do horário de verão no Estado. A proposta já foi lida em Plenário e seguirá para análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).