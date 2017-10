Advogada goiana lança cartilha para combater LGTBfobia em empresas

Publicação será lançada por Chyntia Barcellos nesta terça-feira (10/10) em Goiânia

“A diversidade sexual passou a ser um tema debatido na iniciativa privada, porque além de uma questão social, tornou-se econômica também”, afirma

A advogada goiana e ativista Chyntia Barcellos lança, nesta terça-feira (10/10), uma publicação sobre a população lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e interssexuais (LGBTI) dedicada ao empresariado.

A cartilha “Demitindo Preconceitos” será apresentada no espaço Culturama e tem como objetivo de desmistificar tabus por meio da compreensão da importância da diversidade − especialmente da diversidade sexual, que está presente em todas as relações de trabalho.

O texto tem como inspiração o Manual de Promoção dos Direitos Humanos de Pessoas LGBT no Mundo do Trabalho, lançado em 2014 pela a Organização das Nações Unidas (ONU).

Para Chyntia Barcellos, os avanços na conquista de direitos sociais e civis, como o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, são contrastantes com estatísticas alarmantes de violências causadas pela homofobia e transfobia (lgbtfobia).

Em ambiente de trabalho, ofensas de baixo calão − com intuito de ridicularizar, de desprezar e de demonstrar superioridade −, têm originado, cada vez mais, ações judiciais com pedidos de reparações.

“Um sintoma de que as empresas e instituições não estão capacitadas para lidar com as questões e os direitos LGBTI”, afirma a advogada. Segundo ela, mais do que dinheiro essas empresas perdem reputação, um bem relevante na era da informação, do consumo consciente, da responsabilidade social empresarial.

Palestra

Durante o lançamento da cartilha, haverá ainda uma palestra sobre a necessidade de mudança de paradigma social, “um chamado para a promoção da igualdade em ambiente de trabalho, independentemente de orientação sexual e identidade de gênero”.

“Tratar do assunto com naturalidade, não se omitir, compartilhar boas práticas, isso é comprometimento. As mudanças podem acontecer por meio de simples ações, rumo a grandes conquistas”, explica.

Curso

A Cartilha Demitindo Preconceito se apresenta como instrumento de implantação e implementação de ações construtivas da cultura de paz nas empresas.

Para os interessados em aprofundamento no assunto, orientações sobre casos específicos e gestão de crises, Chyntia Barcellos ministrará o curso “Diversidade nas Empresas – Demitindo Preconceitos”, no dia 7 de novembro, no Culturama.

O programa prevê desdobramentos em consultoria. As inscrições estão abertas pelo site. O valor do investimento é de R$ R$ 357,00 (com 10% de desconto para inscrições realizadas até 20/10).