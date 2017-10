Acompanhado por ministro, Zé Eliton sobrevoa áreas atingidas na Chapada dos Veadeiros

Governador em exercício defende medidas emergenciais para solucionar o problema

O governador em exercício, Zé Eliton, e o ministro da Defesa, Raul Jugmann, sobrevoam nesta quarta-feira (25/10) as áreas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, atingidas pelo incêndio que assola o local desde última terça-feira (17).

Desde sábado, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás tem dado apoio às esquipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). “Estamos empenhados em resolver este grave problemas”, garante Zé Eliton. No total, 204 homens atuam no combate às chamas.

Nesta terça-feira (24), o governador em exercício também esteve reunido com prefeitos da região para tratar do assunto. Entre eles, Martinho Mendes da Silva, de Alto Paraíso de Goiás, e Josaquim Miranda, de Teresina de Goiás.

Prevenção e combate

Entre os dias 10 e 11, houve acionamento para combate a um incêndio nas áreas rural e urbana de Alto Paraíso, que foi extinto. No dia 13, equipes do Corpo de Bombeiros estavam dentro do parque realizando ações de prevenção, quando ocorreu o início de um incêndio, no interior do parque. O combate foi feito até o dia 15.

Na quinta-feira (19), o Corpo de Bombeiros participou de reunião com equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), onde foram discutidas soluções para os incêndios florestais na região. No dia 21, 12 bombeiros especialistas em combate a incêndios florestais passaram a atuar dentro do Parque Nacional, em conjunto com Ibama, ICMBio e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Na última segunda-feira (23), foi estruturada a sala de situação e posto comando unificado para gerenciamento das ações e otimização de recursos no combate. Outros 19 bombeiros goianos foram deslocados nesta terça-feira (24) para o local.