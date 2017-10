Adeus à Danielle Darrieux (1917-2017)

Herondes Cezar

Especial para o Jornal Opção

A atriz e cantora francesa Danielle Darrieux morreu no dia 17 de outubro, terça-feira, em Bois-le-Roi, de complicações decorrentes de uma queda. Tinha 100 anos.

Darrieux fez sua estreia no cinema aos 14 anos, em 1931, e atuou em mais de 100 filmes até 2010. Tornou-se logo uma estrela e assim permaneceu até os anos 1960. A partir da década de 1970, esteve mais presente na TV, diminuindo significativamente suas aparições no cinema, embora desempenhando sempre bons papéis.

A melhor parte de sua filmografia são três filmes que fez com Max Ophüls, diretor alemão que fez carreira internacionalmente: “Conflitos de Amor” (La ronde, França, 1950), “O Prazer” (Le plaisir, França, 1952) e “Desejos Proibidos” (Madame de…, França/Itália, 1953).

Ela, que cantou em muitos de seus filmes, foi requisitada para trabalhar em outros países, inclusive em Hollywood. Entre seus filmes memoráveis estão também “Pequena Sapeca” (Quelle drôle de gosse!, França, 1935), “Mayerling” (Idem, França, 1936), “A Sensação de Paris” (The Rage of Paris, EUA, 1938), “A Volta ao Lar” (Retour à l’aube, França, 1938), “Rica, Bonita e Solteira” (Rich, Young and Pretty, EUA, 1951), “Cinco Dedos” (5 Fingers, EUA, 1952), “O Vermelho e o Negro” (Le rouge et le noir, França/Itália, 1954), “Fruto de Verão” (The Greengage Summer, Reino Unido, 1961), “Duas Garotas Românticas” (Les demoiselles de Rochefort, França, 1967), “Um Quarto na Cidade” (Une chambre en ville, França, 1982) e “8 Mulheres” (8 femmes, França/Itália, 2002).

Em 1985, ela recebeu um prêmio César honorário.

Danielle Yvonne Marie Antoinette Darrieux nasceu em 1º de maio de 1917, em Bordeaux, França, mas foi criada em Paris. O ator Olivier Darrieux (1921-1994) era seu irmão. Era viúva do marido do seu terceiro casamento, com quem adotou um filho, já falecido.

Herondes Cezar é crítico de cinema.

