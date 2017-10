A substituta de Maju como “moça do tempo” é a jornalista Jacqueline Brazil

A jornalista vai apresentar as notícias do tempo aos sábados e feriados. Maria Júlia Coutinho permanece como apresentadora durante a semana

A jornalista Jacqueline Brazil vai substituir Maria Júlia Coutinho na apresentação das notícias do tempo no “Jornal Nacional” nos finais de semana e feriados. Maju continua como apresentadora de segunda a sexta-feira e permanece como apresentadora do “Jornal Hoje” aos sábados.

Jacqueline Brazil vai se somar aos outros “moços do tempo” — como Eliana Marques, Izabella Camargo e Tiago Scheuer — tanto no “Jornal Nacional” quanto no “Jornal Hoje”.

Na Globo desde 2011, Jacqueline Brazil trabalhava na Globo de São Paulo, especialmente na cobertura de assuntos de trânsito.