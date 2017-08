Secretários e deputados apontam o cânone mínimo dos prefeitos mais eficientes de Goiás

Entre os mais destacados estão Jânio Darrot, Nárcia Kelly, Valmir Pedro, Roberto Naves e Vinicius Luz

Secretários do governo do Estado e deputados afiançam que os prefeitos de Bela Vista de Goiás, Nárcia Kelly (PTB); de Águas Lindas, Hildo do Candango (PSDB); de Valpa­raí­so, Pábio Mossoró (PSDB); de Anápolis, Roberto Naves (PTB); de Uruaçu, Valmir Pedro (PSDB); de Nerópolis, Gil Ta­va­res (PRB); de Jataí, Vinicius Luz (PSDB), de Trindade; Jânio Dar­rot (PSDB); de Goianira, Carlão da Fox (PSDB), e de Vianópolis, Issy Quinan, são os mais destacados do Estado. Motivo: em oito meses, mesmo com o país em crise, eles têm o que mostrar às suas comunidades.

Trabalham o tempo inteiro e não ficam fazendo discurso. São eficientes e, alguns deles, verdadeiros workaholics. Al­guns dos prefeitos mencionados, já aproveitando os recursos do Goiás na Frente, estão pondo para quebrar.

As obras já saíram do papel e a aprovação deles é cada vez mais alta.

Encabeçam a lista dos prefeitos chorões, que só reclamam, às vezes de barriga cheia, estão o de Formosa, Ernesto Roller, e o de Catalão, Adib Elias, ambos do PMDB.