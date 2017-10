Produtores rurais dizem que Schreiner não devem usar a Faeg para fins eleitorais

Produtores rurais e integrantes da entidade lamentam que a Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg) esteja, segundo eles, sendo instrumentalizada politicamente para se tornar comitê de campanha do senador Ronaldo Caiado (DEM), a governador de Goiás, e de seu presidente, José Mário Schreiner (PSD, mas a caminho do DEM), a deputado federal.

“O mais estranho”, afirma um produtor rural, “é que José Mário Schreiner é um líder classista sério. Não dá para entender como, depois de pregar uma coisa, decidiu aparelhar a Faeg”.