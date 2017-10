O senador Aécio Neves, do PSDB, não nutre simpatia pela senadora Lúcia Vânia (PSB) e chegou a impedi-la de ocupar um cargo na mesa do Senado. A líder goiana se vingou votando contra a volta do mineiro à câmara alta. Mesmo assim, o neto de Tancredo Neves — tido como vingativo — conseguiu retomar o mandato.