Heuler Cruvinel diz que não ficará surpreso se o prefeito de Rio Verde inaugurar até buraco

O deputado federal afirma que Paulo do Vale não cumpre promessas de campanha e inaugura obra construída pelo ex-prefeito Juraci Martins

Perguntado sobre uma possível candidatura de Antônio Chavaglia, presidente da Comigo, a deputado federal, o líder do PSD apresenta uma resposta surpreendente: “Não acredito que Chavaglia vai deixar a cooperativa, que preside há 26 anos, com competência e seriedade. Se quiser disputar, posso apoiá-lo”. O prefeito Paulo do Vale (PMDB) sugere que apoiará um candidato de fora de Rio Verde. “O município é bairrista e não ficará satisfeito.”

Instado a avaliar os primeiros oito meses da gestão de Vale, Heuler é peremptório: “A gestão é fraca e nada criativa. O povo de Rio Verde não vai estranhar se Paulo, no afã de aparecer, inaugurar até buraco. O recapeamento que está fazendo é de baixa qualidade. Ao contrário do que prometeu na campanha, não municipalizou a água e não reduziu a tarifa a um terço. Disse que construiria 4 mil casas e não fez nenhuma. Não criou a guarda civil municipal. O prefeito anterior [Juraci Martins] canalizou o Córrego do Sapo e construiu ruas. Pois Paulo ajardinou o local, colocou iluminação e inaugurou uma obra que já havia sido inaugurada.”