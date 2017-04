Reformas de Temer não inviabilizam aliança PT-PMDB em Goiás, diz Gomide

Cotado para vice de Daniel Vilela (PMDB) nas próximas eleições, vereador afirmou que possível composição vai depender do cenário no ano que vem

O vereador e ex-prefeito de Anápolis Antonio Gomide (PT) afirmou, em entrevista ao Jornal Opção, que a atuação do deputado federal Daniel Vilela (PMDB) na aprovação das reformas de Michel Temer (PMDB) não é decisiva em uma eventual aliança entre os dois partidos em 2018. Segundo ele, a composição vai depender do cenário no ano que vem.

Para ele, se o PT fosse se pautar pela situação atual, não faria alianças com ninguém. “O que temos hoje é um estado de exceção comandado por um presidente sem nenhuma legitimidade”, afirmou o vereador. “Então, se formos analisar nessa linha, não vamos coligar nunca.” Qualquer definição, pontua, vai depender do que acontecer até 2018.

“Somos contra as reformas da forma que estão sendo feitas, essa é a nossa posição clara. Se der pra ajustar, tudo bem, mas dessa linha nós não vamos abrir mão”, disse ele. Gomide acrescentou ainda que a realidade nacional não necessariamente se reflete no Estado. “Vários ministros do Temer são do PSDB, mas e aqui? Qual a ligação do PMDB com o PSDB? Nenhuma. Não se pode misturar”, defendeu ele.

Antes de qualquer definição, assinala Gomide, o foco do PT é se reorganizar e trabalhar pela candidatura de Lula à Presidência. “O que nós estamos fazendo agora é fortalecendo o partido, renovando as lideranças e avaliando cenários políticos”, disse. “Hoje, as pesquisas mostram que Lula tem todas as condições de ganhar ano que vem. Mesmo com o movimento que houve nos últimos três anos de criminalização do PT, Lula ainda é o candidato preferido da população brasileira”.

O parlamentar destacou que essa é outra condição para que os dois partidos firmem uma aliança, ou seja, o PMDB estadual tem aceitar fazer parte da chapa que tem o ex-presidente Lula como principal candidato. “O PMDB não tem liderança nacional e o nosso principal objetivo é lançar o Lula, se eles avaliarem que não é problema, ok.”