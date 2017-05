Paraná Pesquisas: 59% dos brasileiros acreditam que Lula é dono do tríplex

Levantamento online realizado entre os dias 11 e 12 de maio mostra que maioria dos usuários não acredita no ex-presidente

Uma pesquisa online realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que a maioria dos usuários não acredita na defesa apresentada pelo ex-presidente Lula (PT) no caso em que é acusado de ser proprietário do tríplex no Guarujá (SP).

Para 59%, o petista é sim dono do apartamento, que foi reformado pela empreiteira OAS com recursos desviados da Petrobras. Inclusive, há a suspeita de que o ex-presidente recebeu propina no esquema.

Já 32,8% dos internautas disseram acreditar na versão de Lula. 8,2% não souberam ou não quiseram opiniar.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 2.540 brasileiros por meio de questionários online com usuários de internet entre os dias 11 e 12 de maio de 2017.

Réu

A denúncia contra Lula foi aceita em setembro do ano passado, a partir da acusação de que o ex-presidente recebeu R$ 3,7 milhões em propina por conta de três contratos entre a OAS e a Petrobras. O Ministério Público Federal alega que os valores foram repassados a Lula por meio da reforma de um apartamento no Guarujá e do pagamento do armazenamento de bens de Lula como presentes recebidos no período em que era presidente.

O ex-presidente é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em outra ação, ele responde pela compra de um terreno para a construção da sede do Instituto Lula em São Bernardo do Campo.

Na última quarta-feira (10/5), Lula prestou, por cinco horas, depoimento ao juiz Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato. Na ocasião, o petista negou ser proprietário do apartamento, acusou a mídia de promover um “massacre” contra ele e sugeriu até que o Poder Judiciário age de forma “seletiva”.