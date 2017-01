Jovair Arantes deixa Centrão e vai disputar presidência em chapa independente

Deputado goiano se cansou da morosidade do grupo e articula voo solo na disputa de fevereiro

O deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO) deixou o “Centrão” e vai disputar a presidência da Câmara Federal de forma independente. Cansado da morosidade do grupo para chegar a uma decisão sobre um candidato único, o goiano decidiu se viabilizar em voo solo.

Segundo o deputado estadual Henrique Arantes, a candidatura de seu pai teria em torno de 170 apoiadores, “com boas chances de votarem nele”. O slogan de campanha será “Câmara Independente”, clamando por uma postura menos agachada do Legislativo para com o presidente Michel Temer (PMDB).

Jovair deve enfrentar Rogério Rosso (PSD-DF), que também fazia parte do Centrão, e o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) — se o Supremo Tribunal Federal entender que ele pode disputar a “reeleição”.

Desde novembro do ano passado, o goiano tenta viabilizar prévias dentro do Centrão — grupo independente composto por parlamentares do PP, PR, PSD, PTB, PROS, PSC, SD, PRB, PEN, PTN, PHS e PSL, que abriga mais de 200 integrantes. Contudo, Rosso “atropelou” o acordo e se lançou candidato.

A eleição para a nova mesa diretora ocorre no dia 1º de fevereiro, quando o Congresso Nacional volta do recesso.