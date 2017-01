Iris afirma que Paulo Garcia deixou só em 2016 dívida de R$ 800 milhões

Novo prefeito deu detalhes sobre real condição financeira dos cofres municipais e adiantou realização de mutirões na capital

Durante cerimônia de transferência de cargo entre os comandantes da Guarda Civil Metropolitana, realizada nesta quarta-feira (4/1), o prefeito Iris Rezende (PMDB) deu mais detalhes sobre a real situação financeira da capital. Em entrevista, o gestor disse que os números em relação a débitos que têm chegado até ele são “preocupantes” e já somam R$ 800 milhões, apenas de 2016.

“O que me chegou ontem, a situação da Comurg, a situação da prefeitura é preocupante. Segundo dados que chegaram ao meu conhecimento ontem, o débito da prefeitura hoje, só em relação ao ano passado é de R$ 800 milhões”, contou.

O prefeito ressalva, no entanto, que as informações repassadas não são suficientes para dar início a tomada de providência e que tem estudado a saúde financeira do Paço para, então, “definir os rumos para solucionar todas as questões”. “Não há como a gente conversar porque não tenho as informações oficiais, e toda informação oficiosa é complicado a gente assumir em um momento como este”, acrescentou.

Iris adiantou também que deve realizar o primeiro mutirão de sua gestão já nos próximos dias em combate ao mosquito da dengue. As próximas ações, entretanto, ainda dependem de uma avaliação mais rigorosa dos cofres municipais.

“Em breve, nós estaremos realizando aí bairro afora, mutirões acudindo não apenas a limpeza, mas na área da Saúde, fazendo tudo o que for possível com o apoio da população”, completou.