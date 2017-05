Goiás é o Estado com mais escolas militares do Brasil

Levantamento da Folha de São Paulo mostra que há 26 colégios sob o comando da PM-GO, mas expectativa é que sejam 50 até 2016

O jornal Folha de São Paulo divulgou, nesta segunda-feira (10/8), levantamento que aponta que Goiás é o Estado com maior número de escolas militares no país. São, até agora, 26 instituições geridas pela Polícia Militar. O segundo colocado, Minas Gerais, tem 22 escolas, seguido pela Bahia, com 13 colégios. Rio Grande do Sul, Amazonas e Maranhão aparecem em seguida, com 7, 4 e 3, respectivamente.

O número das primeiras colocadas está bem acima dos demais Estados brasileiros: seis deles têm duas escolas militares (Tocantins, Roraima, Santa Catarina, Ceará, Piauí e Pernambuco), seis têm apenas uma (Paraná, Paraíba, Mato Grosso, Distrito Federal, Roraima e Alagoas) e nove não contam com nenhuma instituição do tipo (Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Amapá, Acre, São Paulo, Sergipe e Pará).

Em Goiás, o número vai crescer ainda mais até o final do ano, com o projeto do governador Marconi Perillo (PSDB) de criar mais 24 unidades. Já em agosto, oito escolas voltaram das férias nos novos moldes: Os colégios Miriam Benchimol, Waldemar Mundim e Jardim Guanabara, em Goiânia; Colina Azul, Mansões Paraíso, Madre Germana e João Barbosa Reis, em Aparecida de Goiânia; e Pedro Xavier Teixeira, em Senador Canedo.

A reportagem da Folha destacou principalmente as normas adotadas pelos colégios militares, apontando que ações como não cortar o cabelo no estilo determinado e sentar-se no chão usando farda são puníveis pela direção. Se o aluno acumula muitos pontos por quebrar essas regras, pode ser transferido.

