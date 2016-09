Ex-aliado de Iris avalia que Major Araújo atrapalha campanha do PMDB em Goiânia

Vereador Denício Trindade defendeu legado do peemedebista, mas disse que tem ouvido eleitores reclamarem do vice, receosos de que ele assuma a prefeitura em dois anos

Ex-filiado ao PMDB, o vereador e candidato à reeleição Denício Trindade (SD) defendeu o legado de Iris Rezende (PMDB) na Prefeitura de Goiânia, mas disse que seu vice, Major Araújo (PRB), pode atrapalhar o ex-prefeito nas eleições deste ano. Segundo ele, alguns eleitores têm receio de que Iris deixe o cargo para disputar o governo em 2018 e deixe o major em seu lugar.

“Por onde eu vou eu escuto reclamações quanto ao vice, muita gente preocupada de ele não terminar o mandato e deixar o Major Araújo no lugar”, conta. Na sua opinião, o deputado estadual tem propostas que não vão solucionar os problemas da capital. “Projetos como o Bolsa Arma, por exemplo, são complicados, violência não se combate com violência”, declarou.

Denício afirmou ainda que, apesar de sua história, Iris deveria deixar espaço para a renovação na política. “Eu nao tenho coragem de falar mal do Iris como gestor publico, mas acho que é preciso renovar, dar espaço para novas ideias”, defendeu ele.

“Vanderlan é experimentado, foi um excelente prefeito”

Para Denício, seu candidato a prefeito, Vanderlan Cardoso (PSB), tem capacidade de fazer mudanças na administração da capital. “Vanderlan já foi um excelente prefeito, é experimentado, fez uma excelente gestão em Senador Canedo”, elogiou. “Acredito que vai ser eleito, até porque tem um grande número de candidatos a vereador, tem um bom tempo de TV, ou seja, montou uma chapa forte”, acrescentou.

Mostrando sintonia com os projetos de Vanderlan, Denício ressaltou que suas propostas como candidato são no mesmo sentido. Entre as ideias mais elogiadas, ele elencou, por exemplo, a de construir um complexo de geração de empregos em regiões como o setor Bela Vista e o Vera Cruz, para fazer Goiânia voltar a crescer.

“Goiânia hoje está deixando de gerar economia, virando cidade dormitório”, lamentou. “Essa proposta também ajudaria a resolver a questão da mobilidade, porque hoje a pessoa precisa se deslocar por grandes distâncias para chegar até o trabalho.” Ele também ressaltou que uma das suas prioridades são as escolas integrais, algo que, aponta, influencia até na segurança pública.

Por fim, ele conta que externou sua preocupação a Vanderlan com respeito as entidades filantrópicas, que atuam na assistência a usuários de drogas, pessoas com deficiência e outras parcelas mais frágeis da população. “O Estado precisa transferir essa atuação para quem tem competência, dando incentivo para que eles possam fazer seu trabalho”, concluiu.