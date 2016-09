Autódromo e parque serão reabertos ao público, informa secretária da Fazenda

Ana Carla Abrão explicou ao Jornal Opção que, após determinação do governador, Sefaz-GO disponibilizará recursos extras para que Agetop garanta funcionamento

A secretária da Fazenda de Goiás, Ana Carla Abrão, revelou, com exclusividade ao Jornal Opção, que o Autódromo de Goiânia e o Parque Marcos Veiga Jardim (que fica no local) serão reabertos ao público.

Após determinação do governador Marconi Perillo (PSDB), a Junta de Programação Orçamentária e Financeira (Jupof) irá realocar saldos orçamentários, de forma a aumentar a cota de recursos da Agência de Transportes e Obras Públicas (Agetop) — responsável pela manutenção dos espaços — para garantir o funcionamento.

“A prioridade do governo do Estado, conforme determinado pelo governador Marconi Perillo, é o atendimento à população”, afirmou ela.

A Agetop informou, na última quarta-feira (14/9), que a partir desta quinta (15), o Autódromo de Goiânia e o Parque Marcos Veiga Jardim seriam fechados para o público em geral e toda a programação esportiva agendada para os dois locais também estariam suspensa.

A decisão, disse o órgão, ocorreu após “diversas tentativas” feitas pela agência junto aos setores responsáveis pelo orçamento e viabilização de recursos financeiros para a manutenção, limpeza e vigilância das duas praças esportivas.

Por meio da secretária, a Jupof reafirmou, contudo, que a disponibilidade de novos recursos só será viável por meio do aumento da cota orçamentária da Agetop, “que utilizou seu orçamento antes do final do exercício fiscal, exigindo um esforço orçamentário adicional para que a prioridade do governo do Estado — que sempre foi o de primar pelo atendimento à população de Goiás — não sofresse qualquer descontinuidade”.

Mesmo com o novo aporte de recursos, ainda não há previsão para que o autódromo e o parque sejam reabertos ao público.

Resposta

A Agetop informa que ainda não recebeu nenhum comunicado oficial sobre a questão e aguarda a confirmação por parte da Sefaz-GO.