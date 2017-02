Aécio ainda é o tucano com mais chances em 2018, diz pesquisa

Apesar de a mais de um ano e meio do pleito, Paraná Pesquisas avaliou qual candidato do PSDB teria mais chances de ser votado

A disputa pela Presidência da República já começou. Em política não existe cedo demais, apenas tarde demais. Justamente por isso, todos os prováveis candidatos — incluindo o próprio presidente Michel Temer (PMDB), que pode sim disputar a reeleição em 2018 — devem estar atentos às vozes das ruas e, claro a dos especialistas.

Neste domingo (26/2), a revista Veja traz uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, que mostra que, dentro do PSDB, o senador Aécio Neves é o nome com maior capilaridade, ou seja, o que a população se mostra mais inclinada a votar. Obteve 17,7%.

Candidato em 2014, o mineiro conta com o “rescaldo” do último pleito, mas não tem nada a comemorar: a margem é apertada para o segundo colocado — que também é uma grande surpresa. Há menos de dois meses à frente da capital paulista, o empresário João Doria amealhou 16,7% das menções, ficando à frente, inclusive de seu padrinho político, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Apesar de mencionado por 12,9% na pesquisa do Instituto Paraná, o paulista é, hoje, o tucano com mais chances de conseguir a indicação para a disputa.

Desgastado, Aécio Neves teve um combo de três derrotas vergonhosas em Minas Gerais (seu estado natal): não conseguiu vencer a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2014, seu candidato perdeu o governo para um petista e, em 2016, o PSDB conseguiu ser derrotado por um “não-político” na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte. Há quem aposte que ele deve disputar o Palácio Tiradentes para tentar reconstruir o partido no estado.

Alckmin, por outro lado, mesmo sem o comando do diretório nacional, conseguiu eleger João Doria — que será seu principal cabo eleitoral no Brasil. Com a popularidade lá em cima, o prefeito de São Paulo será valioso aliado.

Mais pesquisas

O mesmo Paraná Pesquisas divulgou, na última semana, pesquisa de intenção de voto para 2018. O ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos os quadros. Quando o candidato do PSDB é Aécio Neves, este aparece em segundo lugar, com 12,9% das intenções de voto (empatado com a ex-senadora Marina Silva, da Rede, que teria 12,6%).

Já quando o tucano é Alckmin, o cenário “se embola”: Lula lidera, Marina Silva aparece em segundo, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) em terceiro e, enfim, o governador de São Paulo. A diferença entre os três últimos é de décimos — portanto, estão rigorosamente empatados.

O levantamento ouviu 2.020 eleitores em todas as regiões do país entre os dias 12 e 15 de fevereiro de 2017.