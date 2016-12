Para ler no Natal: os 12 principais livros sobre o Jesus Histórico

O Jornal Opção convidou os professores André Leonardo Chevitarese, da UFRJ, e Ademir Luiz, da UEG, para listar os livros que achassem mais importantes sobre o Jesus Histórico. A lista é para aqueles leitores que se interessarem mais pelo assunto e quiserem aprofundar a leitura a respeito.

Para Chevitarese, esses são alguns dos títulos mais relevantes para quem quer saber sobre o Jesus Histórico:

“Jesus and Archaeology”, de James H. Charlesworth

Este livro traz 30 trabalhos de especialistas diretamente envolvidos com os estudos arqueológicos e seus impactos para pensar Jesus de Nazaré.

“O Jesus Histórico. A Vida de um Camponês Judeu do Mediterrâneo”, de John Dominic Crossan

Publicado originalmente em 1991, este livro além de oferecer importantes chaves de leituras no campo teórico-metodológico, não deixa o leitor esquecer que qualquer pesquisa neste campo do saber exigirá sempre um olhar transdisciplinar acerca de quem é Jesus de Nazaré.

“The Misunderstood Jew. The Church and the Scandal of the Jewish Jesus”, Amy-Jill Levine

Esta obra nos lembra que Jesus nasceu, viveu e morreu como um judeu, não tendo sido jamais um cristão. Aborda também uma questão decisiva que diz respeito ao antijudaísmo da documentação antiga literária, especialmente o denominado Novo Testamento.

“Jesus the Magician. Charlatan or Son of God”, Morton Smith

Um livro indispensável para todos os interessados no tema, especialmente pela lembrança incômoda que ele apresenta acerca das discussões sobre quem é Jesus, como ele foi visto e lido, não pelos seus atuais seguidores, mas por aqueles dos séculos I e II.

“The Life of Jesus Critically Examined”, David Friedrich Strauss

Publicada originalmente em 1835, esta obra continua ainda sendo leitura obrigatória para todos os interessados em realizar pesquisas no campo do Jesus Histórico, especialmente pelo seu aspecto crítico e analítico da documentação.

Ademir Luiz, que também é escritor, está escrevendo um romance que se passa no século I e, para isso, tem lido muitos livros a respeito de Jesus. A seleção que apresenta como leituras indispensáveis sobre o tema, além de compreender “O Jesus Histórico”, de John Dominic Crossan, também citado por Chevitarese, contém:

“O que Jesus disse, o que Jesus não disse”, de Bart D. Ehrman

“Jesus, um judeu marginal”, de John P. Meier

“Jesus, uma biografia revolucionária”, de John Dominic Crossan

“A morte do messias”, de Raymond E. Brown

“Nascimento do messias”, de Raymond E. Brown

“A vida de Jesus”, de Ernest Renan

“Testemunha ocular de Jesus”, de Carsten Peter Thiede

