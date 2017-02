Marconismo vai exigir dos “casados” com o governo que não levem vida de solteiro

O governo vai exigir mais compromisso daqueles que se dizem aliados no bônus mas não no ônus

O chamado núcleo duro do governo de Marconi Perillo está mesmo decidido a tratar com rigor as ameaças e chantagens de parlamentares e líderes de partidos.

Marconistas de proa estão convictos de que há líderes flertando com a oposição unicamente para tirar algum tipo de proveito do governo.

Frisa-se, no governo, que os grupos que quiserem sair da base podem sair. Mas fica a ressalva de que terão de entregar os cargos que seus aliados ocupam na gestão do Estado.

O que mais se comenta é que alguns partidos, como o PSB, querem continuar casados, mas levando a boa vida de solteiros.