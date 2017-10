Xuxa e Datena trocam farpas na internet em polêmica sobre violência contra crianças

Apresentadora criticou fala do filho de Luiz Datena, que gravou vídeo chamando a apresentadora de infantil e imbecil

A apresentadora Xuxa Meneghel e o apresentador José Luiz Datena trocaram farpas via redes sociais no último sábado (30/9) depois que a rainha dos baixinhos fez criticas a Joel Datena, filho de Datena e apresentador do Brasil Urgente.

Em seu perfil oficial na internet, Xuxa mostrou indignação com a fala de Joel sobre um menor infrator. O apresentador teria dito que “bateria na criança se fosse filho seu”.

“Mudando de canal vi essa pessoa falando de uma criança de 10 anos que pegou um carro e saiu gravando isso. Até ai ok a indignação do apresentador… mas dizer q se fosse filho dele ele ia bater, e que seria melhor ele bater que a policia … aeeee não né? Dizer que a lei menino Bernardo não vale pra ele. Então, meu Senhor.. a lei serve pra TODOS.. violência gera violência e falta de informação no seu caso é imperdoável. Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformado.Uma criança não deve ser corrigida com porrada, é fato, é lei.”, escreveu.

Ainda no último sábado, o titular do Brasil Urgente, Datena pai publicou um vídeo em seu Instagram no qual faz insultos a Xuxa, sem citá-la diretamente.

“Para dizer a verdade, uma das poucas vezes que quis dar umas palmadas no meu filho Joel, e foram bem poucas mesmo, foi quando ele assistia aquela garota de programa infantil que cresceu e continua infantil e além disso, imbecil”, disse Luiz Datena.

Confira os posts